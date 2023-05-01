انعقاد لقاء جديد لحوار الطاقة الرفيع المستوى بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في بلجيكا

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

زار وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مملكة البلجيك تلبية لدعوة مفوض الاتحاد الأوروبي في شئون الطاقة كادري سيمسون.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير وأعضاء الوفد المرافق له سيشاركون في لقاء جديد لحوار الطاقة الرفيع المستوى بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي، سينعقد في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا في 2 مايو.

من المقرر ان تناقش في اللقاء مسائل توسيع ممر الغاز الجنوبي والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذلك يتوقع ان يجري المشاركون مناقشات حول وضع تنفيذ مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.