أذربيجان واوزبكستان توسعان التعاون في انتاج السيارات
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:١٧]
باكو، 1 مايو (أذرتاج)
وقعت وكالة تنمية المناطق الاقتصادية وجمعية منتجي السيارات والمعدات ومؤسسة UzAvtoSanoat الأوزبكية على مذكرة تعاون حول توسيع انتاج وسائل النقل في أذربيجان.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف. أضاف ان تنفيذ الوثيقة سيساهم في تطوير صناعة السيارات في البلد.
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