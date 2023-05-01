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    سياسة


    الرئيس: الاستفتاء العام في أوزبكستان خطوة مهمة تجاه التطوير الشامل لهذا البلد الشقيق

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
    الرئيس: الاستفتاء العام في أوزبكستان خطوة مهمة تجاه التطوير الشامل لهذا البلد الشقيق

    باكو، 1 مايو (أذرتاج)

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "اوز آفتو صناعت" الاوزبكستانية اولوقبيك روزوقولوفا ان الاستفتاء العام في أوزبكستان خطوة مهمة للتنمية الشاملة في البلد الشقيق وتعزيز الديمقراطية.

    طلب الرئيس علييف نقل تهانيه الى الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف بمناسبة نجاح الاستفتاء واصفا إياه بأنه ثقة الشعب في نهج سياسة الرئيس الاوزبكي.

    اكد الرئيس إلهام علييف على أهمية الاتفاقات التي تم التوصل اليها اثناء لقاءاته مع نظيره الاوزبكي والأعمال الجارية في مجال صناعة السيارات من حيث توسيع التعاون بين البلدين.

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