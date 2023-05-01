التصديق على اتفاقية حول الاتصال الجوي بين أذربيجان والجبل الأسود

باكو، 1 مايو، (أذرتاج)

تم التصديق على اتفاقية جديدة حول الاتصال الجوي بين أذربيجان و الجبل الأسود.

ذكرت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف صادق في 1 مايو على اتفاقية "الاتصال الجوي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة الجبل الأسود".

يذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين في 4 فبراير من عام 2023 في باكو.