التصديق على اتفاقية حول الاتصال الجوي بين أذربيجان والجبل الأسود
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٢٦]
باكو، 1 مايو، (أذرتاج)
تم التصديق على اتفاقية جديدة حول الاتصال الجوي بين أذربيجان و الجبل الأسود.
ذكرت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف صادق في 1 مايو على اتفاقية "الاتصال الجوي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة الجبل الأسود".
يذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين في 4 فبراير من عام 2023 في باكو.
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