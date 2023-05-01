عقد منتدى الأعمال الصربي الأذربيجاني في بلغراد

باكو، 1 مايو، (أذرتاج)

انعقد منتدى الأعمال الصربي الأذربيجاني في بلغراد برعاية وكالة ترويج الصادرات والاستثمار – أذبرومو وبمشاركة ممثلي قطاعات الصناعة والبناء والسياحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وصناعات الادوية فضلا عن مسؤولين من كلا البلدين.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن أذبرومو أن ممثلي وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) ووكالة تنمية المناطق الاقتصادية (إزيا) تحدثوا عن العمل المنجز في اتجاه تطوير التعاون بين المؤسسات ذات الصلة ودوائر الأعمال في البلدين.

كما عُرضت في الحدث مقاطع فيديو عن البيئة الاستثمارية الموجودة في صربيا وأذربيجان، فضلا عن المشاريع الواعدة المنفذة في البلدين وأعمال الترميم وإعادة البناء في منطقة قره باغ.

استمر المنتدى بعقد اجتماعات في شكل B2B.