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    ثقافة


    أذربيجان تستضيف النسخة السادسة لمهرجان "عالم المقام" الغنائي الدولي

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
    أذربيجان تستضيف النسخة السادسة لمهرجان

    باكو، 1 مايو (أذرتاج)

    ستقام النسخة السادسة لمهرجان "عالم المقام" الغنائي الدولي (“Space of Mugam”) خلال فترة من 18 الى 25 يونيو، برعاية مؤسسة حيدر علييف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المهرجان سينظم في مدينتي باكو وشوشا. سيقام تسجيل المطربين في المهرجان خلال فترة من 1 مايو الى 20 مايو. سيمثل عن أذربيجان في المهرجان فائزا مسابقة المقام الوطنية التي أقيمت في الفترة من 24 الى 27 ابريل ميرالي ساريزاده وواقف تاهمازوف.

    سيقام حفل افتتاح المهرجان في قصر حيدر علييف في 18 يونيو. ستقام على هامش المهرجان فعاليات مختلفة في باكو وشوشا. سيتم تقييم أصحاب الأماكن الأول والثاني والثالث في المهرجان وفائز الجائزة الكبرى هيأة التحكيم الدولية. يمكن شراء التذاكر للحفلات الموسيقية المزمع انعقادها في باكو من موقع iTicket.az والأكشاك بالمدينة.

    يجب الذكر ان مهرجانات المقام الدولية بدأت تنظم منذ عام 2009 بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف.

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