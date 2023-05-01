اثناء رعي الماشية.. مقتل مواطن مدني جراء انفجار لغم أرميني مضاد للدبابات في محافظة جبرائل

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

أدى انفجار لغم مضاد للدبابات زرعته قوات الاحتلال الأرميني في محيط قرية جوجوق مرجانلي لمحافظة جبرائيل الى مقتل مواطن مدني أذربيجاني في 1 مايو، يدعى آليشوف اوكتاي بايرام اوغلو من مواليد 1964 ساكن قرية قازاخلار لمحافظة فضولي اثناء رعي الماشية في منطقة غير مطهرة من الألغام.