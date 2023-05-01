رجب طيب أردوغان يكشف اسم المقاتلة التركية الوطنية

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اسم المقاتلة التركية الوطنية "قآن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وأوضح أردوغان أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية "قآن".

وقال أردوغان في هذه المناسبة: "نعيش يوما مشهودا في تاريخ الدفاع والطيران التركي".

وأضاف قائلا: "لم ولن نترك متنفسا لأي من التنظيمات الإرهابية الدموية سواء (داعش) أو (بي كي كي) أو (واي بي جي) أو (بي واي دي)".

وأشار إلى أن المقاتلة المحلية "قآن" ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

وأردف: "تركيا ستكون واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم".

وشدد أردوغان أن "السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا".

وأكد أن الطائرة المحلية "حُر جت" ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة "تي جي سي أناضول" الحربية.

وبيّن أن "حُر جت" ستحل محل مقاتلات "أف-16" بشكل جزئي من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية.

ولفت أن طائرة "حُر قوش" التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة باتت علامة دولية، مؤكدًا تسليم الدفعات الأولى منها قريبًا إلى النيجر وتشاد.

وأشار أن الطائرة التركية المقاتلة المسيرة "عنقاء-3" ستقوم بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.

وقال: "منذ أن تسلمنا السلطة في البلاد واجهتنا معوقات عديدة عندما وضعنا تطوير الصناعات الدفاعية على رأس أولوياتنا، ولكن رغم ذلك لم نتوقف ولم نحيد عن أهدافنا ولو للحظة، ووصلنا إلى هذه الأيام خطوة بخطوة عبر تضامن مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص والجامعات".

في سياق آخر، دعا أردوغان بالرحمة لعنصري الأمن التركي اللذين استشهدا، أمس الأحد، جراء تفجير في مدينة تل أبيض ضمن منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.