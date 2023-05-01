أذربيجان: 6 حالات إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

سجلت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و6 حالات التعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و386 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و873 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و242 مريض منهم ويستمر علاج 271 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 679 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و590 ألف و936 فحص طبي.