أذربيجان: تطعيم 3 جرعات من لقاح كورونا في 1 مايو

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 جرعات من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و960 ألف و877 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و697 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و881 ألف و246 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و779 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و155 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.