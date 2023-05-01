الأمن الجورجي يحبط محاولة بيع المواد المشعة بقيمة 2 مليون دولار

باكو، 1 مايو (أذرتاج) أحبط جهاز الامن الجورجي محاولة بيع المواد المشعة بقيمة مليوني دولار في جورجيا. أفادت أذرتاج نقلا عن الامن الجورجي ان الهيئات الأمنية ضبطت بائع المواد المشعة نتيجة العملية الخاصة. يجري التحقيق بشأن الحادث.

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