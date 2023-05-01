  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الأمن الجورجي يحبط محاولة بيع المواد المشعة بقيمة 2 مليون دولار

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٣٧]
    الأمن الجورجي يحبط محاولة بيع المواد المشعة بقيمة 2 مليون دولار

    باكو، 1 مايو (أذرتاج)

    أحبط جهاز الامن الجورجي محاولة بيع المواد المشعة بقيمة مليوني دولار في جورجيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الامن الجورجي ان الهيئات الأمنية ضبطت بائع المواد المشعة نتيجة العملية الخاصة. يجري التحقيق بشأن الحادث.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:١٣]
    رجب طيب أردوغان يكشف اسم المقاتلة التركية الوطنية
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٠]
    طائرة تركية تتعرض لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء في السودان
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٠٦]
    إسطنبول.. مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الفضاء ينطلق الخميس
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٠٣]
    الصين تعمل على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية لاستكشاف الفضاء البعيد بحلول عام 2030