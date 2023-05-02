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    سياسة


    انعقاد لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في واشنطن

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٣٦]

    باكو، 2 مايو (أذرتاج)

    انعقد في واشنطن لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الأرميني ارارات ميرزويان بوساطة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين.

    أفادت أذرتاج نقلا عن بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية في تويتر ان الوزيرين ناقشا مسائل الامن الإقليمي وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

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