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    مناقشة نقل الشحن عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قرس في جورجيا

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 2 مايو (أذرتاج)

    تفقد وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف ، اثناء زيارته جورجيا في 1 مايو، سير اعمال انشاء بنى تحتية في إطار مشروع سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس ومحطة "تيتريسكارو (اغبولاق) السككية في جورجيا.

    ثم اجتمع الوزير الاذربيجاني مع نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي.

    ناقش الطرفان في اللقاء الوضع الحالي للتعاون الثنائي وآفاق تطويره وكذلك زيادة حجم النقل عبر سكك حديد باكو – تبيليسي – قارس والاعمال المشتركة المقامة في مجال توسيع طاقة النقل ومسائل تسريع الاعمال المخططة عبر أراضي جورجيا حسب المشروع.

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