مناقشة توسيع علاقات خارجية لمؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإشراكها في الأسواق

باكو، 2 مايو (أذرتاج)

التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف مع مفوض مكتب عمدة مدينة نيويورك في الشئون الدولية ادوارد ميرميلستين ورئيسة قسم البروتوكولات في مكتب العمدة رنا عباسوفا على هامش زيارتهما الى أذربيجان.

أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا انه قدمت في اللقاء معلومات عن نشاط كوبيا ودعم وخدمات مقدمة لمؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واجري تبادل الآراء حول توسيع العلاقات الخارجية لمؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودخولها في الأسواق والتعاون في هذا المجال.