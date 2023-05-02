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    تطهير مساحة 4000 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:١٨]
    تطهير مساحة 4000 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي

    باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-30 أبريل 142 لغم مضاد للمشاة و420 لغم مضاد للدبابات و902 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وكلبجر وأغدام وخوجالي وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 4651 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

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