الدول التركية تنشئ ممرا جمركيا مسهلا بينها

باكو، 2 مايو (أذرتاج) صادق الرئيس الأذربيجاني على "اتفاقية عن انشاء ممر جمركي مسهل بين حكومات منظمة الدول التركية" موقعة في 11 نوفمبر عام 2022 في مدينة سمرقند.

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