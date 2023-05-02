الدول التركية تنشئ ممرا جمركيا مسهلا بينها
AzerTAg.az
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:١٠]
باكو، 2 مايو (أذرتاج)
صادق الرئيس الأذربيجاني على "اتفاقية عن انشاء ممر جمركي مسهل بين حكومات منظمة الدول التركية" موقعة في 11 نوفمبر عام 2022 في مدينة سمرقند.
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