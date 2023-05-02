التدريبات التكتيكية في وحدات الصواريخ والمدفعية مستمرة

باكو، 2 مايو (أذرتاج)

وفقًا لخطة التدريب لعام 2023، التي وافق عليها وزير الدفاع الأذربيجاني، تستمر التدريبات التكتيكية لوحدات الصواريخ والمدفعية في الجيش الأذربيجاني بالذخيرة الحية في ساعات النهار والليل، حسبما أفادت وزارة الدفاع لأذرتاج.

وفقًا للخطة، تم دراسة مستوى جاهزية فرق المدفعية، والتي تم سحبها من نقاط الانتشار الدائم إلى مناطق التجميع، ومستوى التموين العسكري، ومستوى إنجاز المعايير الفردية والجماعية.

بعد ذلك، شغلت الوحدات نقاط لإطلاق نار وأنجزت مهام إطلاق نار قتالي من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وأجهزة مدفعية.

تم تدمير أهداف العدو الوهمية بضربات نارية دقيقة في التدريبات التي أجريت من أجل تحسين المهارات العملية للوحدات وزيادة القدرة القتالية للجنود.