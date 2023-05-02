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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٤]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    باكو، 2 مايو، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 39 حالة حريق وحالتين حرجتين وحادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ 7 أشخاص وبينهم قاصر.

    وتسمم شخص واحد بالدخان خلال الحرائق.

    وانتشل شخص من سيارة مشوهة جراء حادث مروري بقصبة قوبو لمحافظة أبشرون بعدما فقد سائق التحكم على القيادة وارتطمت السيارة بعماد الإنارة وسلم إلى فريق الإسعاف وحالته حرجة مرضية.

    تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

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