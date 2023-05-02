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    شهمار موسموف: تم استثمار 300 مليار دولار في أذربيجان

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٢١]
    شهمار موسموف: تم استثمار 300 مليار دولار في أذربيجان

    باكو، 2 أبريل، (أذرتاج)

    تم استثمار حوالي 300 مليار دولار في أذربيجان. تحولت أذربيجان من بلد يصدر موارد الطاقة البديلة إلى بلد ترانزيتها.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها شهمار موسوموف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية وسياسة التنمية المبتكرة في الإدارة الرئاسية في خطابه في المؤتمر الدولي حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف.

    كما تحدث شهمار موسموف عن أهمية "اتفاقية القرن" ومشروع "باكو - تبليسي – جيهان" ومشاريع ممر النقل الضخمة التي تم تنفيذها بمبادرة أذربيجان.

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