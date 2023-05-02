وزير جورجي: ازدادت أهمية مشروع سكة حديد "باكو - تبيليسي – كارس"

تبليسي، 2 مايو، (أذرتاج)

يعد مشروع سكة حديد "باكو - تبليسي – كارس" مشروعا مهما للغاية. ازدادت أهمية هذا المشروع في الآونة الأخيرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها ليفان دافيتاشفيلي النائب الأول لرئيس وزراء جورجيا ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في تصريح له لصحفيين.

وفقا لكلماته، في هذا الصدد، تتزايد أهمية التعاون الوثيق مع تركيا وجورجيا وخاصة، أذربيجان.

وقال الوزير إن "مشروع "باكو - تبيليسي – كارس" مستمر منذ سنوات وقد دخلنا مرحلة توسيع المشروع. نعتزم الانتهاء من أعمال البناء أولا. حاليا، المفاوضات جارية بين الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الجزء الإداري. سيتيح لنا ذلك تطوير برنامج إدارة إلكتروني وتنفيذ العمليات تلقائيا".

أكد ليفان دافيتاشفيلي "هدفنا هو زيادة حجم النقل عبر هذا الطريق إلى 5 ملايين طن في المرحلة الحالية".