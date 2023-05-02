  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    وزير جورجي: ازدادت أهمية مشروع سكة حديد "باكو - تبيليسي – كارس"

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:١٧]
    وزير جورجي: ازدادت أهمية مشروع سكة حديد

    تبليسي، 2 مايو، (أذرتاج)

    يعد مشروع سكة حديد "باكو - تبليسي – كارس" مشروعا مهما للغاية. ازدادت أهمية هذا المشروع في الآونة الأخيرة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها ليفان دافيتاشفيلي النائب الأول لرئيس وزراء جورجيا ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في تصريح له لصحفيين.

    وفقا لكلماته، في هذا الصدد، تتزايد أهمية التعاون الوثيق مع تركيا وجورجيا وخاصة، أذربيجان.

    وقال الوزير إن "مشروع "باكو - تبيليسي – كارس" مستمر منذ سنوات وقد دخلنا مرحلة توسيع المشروع. نعتزم الانتهاء من أعمال البناء أولا. حاليا، المفاوضات جارية بين الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الجزء الإداري. سيتيح لنا ذلك تطوير برنامج إدارة إلكتروني وتنفيذ العمليات تلقائيا".

    أكد ليفان دافيتاشفيلي "هدفنا هو زيادة حجم النقل عبر هذا الطريق إلى 5 ملايين طن في المرحلة الحالية".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٢٨]
    بحث تعزيز التعاون بين أذربيجان وألمانيا
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٢١]
    شهمار موسموف: تم استثمار 300 مليار دولار في أذربيجان
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٢٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:١٠]
    الدول التركية تنشئ ممرا جمركيا مسهلا بينها