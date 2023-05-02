انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان

باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

قال البنك المركزي إن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان كان 17 مليارا و609.9 مليون مانات لـ1 مايو.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي ان هذا المؤشر اقل قدر 79 مليون مانات قياسا الى الفترة ذاتها من الشهر السابق.