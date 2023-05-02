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    اقتصاد


    ارتفاع النقد الأجنبي في البنك المركزي

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
    ارتفاع النقد الأجنبي في البنك المركزي

    باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

    كشف البنك المركزي الأذربيجاني عن حجم احتياطي النقد الأجنبي له.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي لأول يناير كان 9 مليارات و189.2 مليون دولار وهذا المؤشر أكثر قدر 56.2 مليون دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.

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