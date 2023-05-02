بحث تعزيز التعاون بين أذربيجان وألمانيا

باكو، 2 مايو (أذرتاج)

التقى رئيس لجنة الجمارك الأذربيجانية الجنرال شاهين باغيروف في 2 مايو مع المدير التنفيذي لغرفة التجارة الخارجية الألمانية الأذربيجانية توبياس باومان.

أفادت أذرتاج نقلا عن اللجنة ان اللقاء شهد مناقشة علاقات العمل المثمرة الطويلة الأمد بين لجنة الجمارك والغرفة الألمانية مع الإشارة الى ضرورة تعزيز التعاون.

قيل ان أعضاء الغرفة الألمانية يتابعون عن كثب نشاط لجنة الجمارك في مجال ترويج الشراكة مع القطاع الخاص والتحديثات في نظام الجمارك والمستجدات المطبقة. كذلك لفت الى ان منتدى الاعمال الجمركي المتعلق بالمراقبة الجمركية وتوثيقها في إطار حدث AHK İmpuls التقليدي للغرفة وتنظيم اللقاء مع قيادة لجنة الجمارك في موضوع تطوير الشراكة مهمة من حيث تطوير التعاون ودراسة التحديات المعاصرة.

تم التأكيد على ان لجنة الجمارك منفتحة دوما للاستماع الى اقتراحات وآراء أطراف التجارة الخارجية وتم تحديد منسقين بغرض تعزيز التعاون مع الغرفة الألمانية والتنظيم المثمر للاتصالات.