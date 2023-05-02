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    اقتصاد


    بنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 3 مايو

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]
    بنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 3 مايو

    باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 3 مايو.

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