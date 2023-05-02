أذربيجان تشارك في الاجتماع السنوي الـ56 لبنك التنمية الآسيوي

باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

عقد الاجتماع السنوي السادس والخمسون لمجلس رؤساء بنك التنمية الآسيوي في مدينة إنتشون لكوريا الجنوبية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة المالية أنه في الاجتماع الذي سيستمر حتى 5 مايو، ستمثل أذربيجان بوزير المالية وعضو مجلس إدارة البنك سامر شريفوف والوفد المرافق له. عقد الاجتماع تحت عنوان "إحياء آسيا: التعافي وإعادة الاتصال والإصلاح" بشكل حضوري لأول مرة منذ انتشار جائحة كوفيد-19.

تمت مناقشة الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والاتجاهات الرئيسية لتنميته وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ودعم التحديات الاقتصادية الجديدة الناشئة في فترة ما بعد الوباء ومشاكل التنمية الشاملة لدول المنطقة وغيرها من القضايا العالمية في إطار الاجتماع السنوي الذي يجمع حوالي 5 آلاف مشارك، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إن الهدف الرئيسي لبنك التنمية الآسيوي الذي تأسس عام 1966، هو المساعدة في القضاء على الفقر وتحسين مستويات معيشة السكان من خلال دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء. 67 دولة أعضاء في بنك التنمية الآسيوي، 48 منها إقليمية و19 غير إقليمية. يقع المكتب الرئيسي للبنك في مانيلا عاصمة الفلبين.