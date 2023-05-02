الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل وضع حجر الأساس لمركز أغدام للموقام

باكو، 2 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 2 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لمركز أغدام للموقام.

قدم المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني الدخيلة في منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا أمين حسينوف معلومات إلى رئيس الدولة والسيدة الأولى حول المشروع.

وجاء فيها أن الدور الأول من المركز يحتوي مقهى وصالة للسينما ومكتبة وصالة بسعة 637 مقعد للحفلات الموسيقية وصالتين للرقصات فيما يضم الدور الثاني من المبنى غرف إدارية تختلف بين 15 غرفة درس وصالة للمعارض وصالة للاجتماعات وغرف للمدرسين ومدير ويتوقع إنشاء مسرح تحت الهواء الطلق على مساحة 1000 متر مربع.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حجر الأساس لمركز أغدام للموقام.