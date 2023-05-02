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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمركز الإدارة الرقمية ومجمع التعليم والتدريب في أغدام

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٣٢]

    باكو، 2 مايو، أذرتاج

    وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 2 مايو اليوم حجر الأساس لمركز أغدام للإدارة الرقمية ومجمع التعليم والتدريب.

    أحاط رئيس شركة أذر ايشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية وقار أحمدوف رئيس الدولة علما بالمركز والمجمع.

    ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمركز الإدارة الرقمية ومجمع التعليم والتدريب في أغدام.

    ثم أحيط الرئيس علييف علما بالأعمال المنجزة من جانب اذر ايشيق في مجال إقامة شبكة الطاقة الكهربائية الموزعة في الأراضي المحررة من لاحتلال الأرميني.

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