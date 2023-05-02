الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يضعان حجر الأساس لحي سكني ثان في مدينة أغدام

باكو، 2 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 2 مايو اليوم حفل وضع حجر الأساس لحي سكني ثان سيشيد في مدينة أغدام.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الأولى أحيطا علما بالحي السكني.

وجاء فيها أن مساحة الحي السكني العامة تبلغ 14 هيكتارا ومعظمها منطقة خضراء وتقع على الشارع الرئيسي من مدينة أغدام ويحتوي 1268 منزل ومنها 114 منزل ذي غرفة واحدة و464 منزل ذي غرفتين و536 منزل ذي 3 غرف و154 منزل ذي 4 غرف.

ثم وضع رئيس الدولة حجر الأساس للحي السكني الثاني في مدينة أغدام.