الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يضعان حجر الأساس لحي سكني ثالث في مدينة أغدام

باكو، 2 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 2 مايو اليوم حفل وضع حجر الأساس لحي سكني ثالث سيشيد في مدينة أغدام.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الأولى أحيطا علما في البداية بسير أعمال إنشاء مبنى جديد لمدرسة أغدام رقم 1 أقدم مدارس منطقة قراباغ حيث أخذت في النشاط عام 1883م. وقد وضع الرئيس إلهام علييف حجر أساسها في 28 مايو عام 2021م.

وجاء فيها أن المدرسة تكون بسعة 960 تلميذ وتلميذة.

ثم أحيط رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالحي السكني الثالث المشيد على مساحة تبلغ عموما 17 هيكتارا ويحتوي مبان سكنية بالمساحة العامة البالغة 120 ألف متر مربع التي تتضمن 1239 منزل ومن ضمنها 25 منزلا ذا غرفة و396 منزل ذي غرفتين و533 منزل ذي 3 غرف و285 منزل ذي 4 غرف.

ثم وضع رئيس الدولة حجر الأساس للحي السكني الثالث في مدينة أغدام.