الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وضعا حجر الأساس لمبنى إداري في مدينة أغدام

باكو، 2 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 2 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لمبنى إداري سيسيد في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدم المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني الدخيلة في منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا أمين حسينوف معلومات إلى رئيس الدولة والسيدة الأولى حول المشروع.

وجاء فيها أن المبنى الإداري يحتوي طابقا سفليا و5 طوابق على مساحة إنشائية عامة 5ر24 ألف متر مربع.

وفي الطابق السفلي غرف فنية وموقف للسيارات وملجأ للدفاع المدني ومستودع ومطبخ وصالة للاجتماعات.

وفي الطابق الأول من المبنى الإداري ستقدم خدمات من قبل فرع أغدام لوزارة البيئة والثروة الطبيعية وفروع إقليمية لهيئة الأمن الغذائي والسياسة المضادة للاحتكار وفرع وزارة التنمية الرقمية والنقل وقسم الثقافة للمحافظة ومركز العمالة دوست ومركز التنمية الزراعية وإدارة هيئة الضرائب الإقليمية وغرفة للاجتماعات وغرفة الأرشيف.

ويحتوي الطابق الثاني 7 غرف للاجتماعات والجلسات و8 مكاتب مفتوحة وغرفة الأمانة.

وفي الطابق الثالث سيتخذ المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني مقرا له وبجانبه صالة للضيافة والمأدبة قابلة للانقسام إلى الجزئين.

كما يتضمن الطابقان الرابع والخامس مكاتب وغرف للجلسات والاجتماعات وغيرها.

وسيبنى أمام المبنى الإداري ميدان للاستعراض وتنظيم فعاليات مختلفة والاحتفالات وحديقة على مساحة 5ر17 ألف متر مربع وميدان للمدينة.

بعد التعرف على المشروع وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للمبنى الإداري.