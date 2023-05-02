الرئيس إلهام علييف يتفقد سير إنشاء خط سكة حديد واصل بين بردع وأغدام

باكو، 2 مايو، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 2 مايو اليوم سير إنشاء خط سكة حديد واصل بين بردع وأغدام.

وأحيط الرئيس علييف علما بالأعمال المنجزة.

وجاء فيها أن أعمال التصميم أنجزت بنسبة 90 في المائة ووضع حجر الأساس لمحطة أغدام. وتم وضع القضبان على طول 8ر32 كم من الخط الذي يبلغ طوله العام 57 كم وهو ذو المسلك الأحادي (أحادي الاتجاه) وغير المكهرب.

وقيل إن 80 في المائة من الأعمال على قسم الخط الواصل بين بردع وطازه كند أنجزت كمرحلة أولى فيما تبلغ نسبة الأعمال المنجزة في القسم الثاني الواصل بين طازه كند وأغدام 71 في المائة.

كما قدمت إلى رئيس الدولة معلومات حول خط سكة حديد في مدينة أغدام ومجمع المحطة بالمدينة.

وقيل أن المجمع يشيد في صورة موحدة جماعية للمحطات المختلفة للنقل والمواصلات ومنها محطة الحافلات بين المدن والمحافظات ويخطط تسيير 10 رحلات للحافلات في المرحلة الأولى من المحطة واليها ويتوقع المشروع خدمة واستقبال 1000 راكب في محطة السكة الحديدية وفي محطة الحافلات حوالي 1500 راكب يوميا.