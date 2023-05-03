أذربيجان: 28 حالة إصابة بكورونا في 2 مايو

باكو، 3 مايو، (اذرتاج)

سجلت 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و19 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 2 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و414 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و892 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و245 مريض منهم ويستمر علاج 277 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1237 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و592 ألف و173 فحص طبي.