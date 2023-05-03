  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث التعاون في مجال الطاقة بين اذربيجان وبلجيكا

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٤٨]
    بحث التعاون في مجال الطاقة بين اذربيجان وبلجيكا

    باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

    التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف مع نظيره البلجيكي تيني فان دير سترايتين، ذلك على هامش زيارته لمملكة بلجيكا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين تحدثا عن المشاريع المنفذة لتوريد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من أذربيجان في اطار شراكة الطاقة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. واشارا الى أهمية تحسين ممر الغاز الجنوبي ومسارات "حلقة التضامن" لإمداد الغاز الإضافي.

    وتبادلا وجهات نظر حول "الطاقة الخضراء" التي تربط أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر والتي تهتم بها بلغاريا أيضا وكذلك مشاريع طاقة الرياح البلجيكية في بحر الشمال.

    كما تم الاتفاق على التعاون مع بلجيكا في مجال تبادل الخبرات في مجال استخدام طاقة الرياح البحرية.

    وفي الختام، تمت دعوة تيني فان دير سترايتين إلى أذربيجان للمشاركة في منتدى الطاقة في باكو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٢٨]
    بحث تعزيز التعاون بين أذربيجان وألمانيا
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٢١]
    شهمار موسموف: تم استثمار 300 مليار دولار في أذربيجان
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:١٧]
    وزير جورجي: ازدادت أهمية مشروع سكة حديد "باكو - تبيليسي – كارس"
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٢٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم