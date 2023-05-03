بحث التعاون في مجال الطاقة بين اذربيجان وبلجيكا

باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف مع نظيره البلجيكي تيني فان دير سترايتين، ذلك على هامش زيارته لمملكة بلجيكا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين تحدثا عن المشاريع المنفذة لتوريد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من أذربيجان في اطار شراكة الطاقة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. واشارا الى أهمية تحسين ممر الغاز الجنوبي ومسارات "حلقة التضامن" لإمداد الغاز الإضافي.

وتبادلا وجهات نظر حول "الطاقة الخضراء" التي تربط أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر والتي تهتم بها بلغاريا أيضا وكذلك مشاريع طاقة الرياح البلجيكية في بحر الشمال.

كما تم الاتفاق على التعاون مع بلجيكا في مجال تبادل الخبرات في مجال استخدام طاقة الرياح البحرية.

وفي الختام، تمت دعوة تيني فان دير سترايتين إلى أذربيجان للمشاركة في منتدى الطاقة في باكو.