أذربيجان: تطعيم 935 جرعة من لقاح كورونا في 2 مايو

باكو، 3 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 935 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 99 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و656 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 170 شخص الجرعة الثالثة و10 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و961 ألف و812 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و796 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و881 ألف و902 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و949 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و165 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.