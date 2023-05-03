  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٥‎٤]

    شوشا، 3 مايو، (أذرتاج)

    انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في المؤتمر.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٤٣]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير إنشاء خط سكة حديد واصل بين بردع وأغدام
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وضعا حجر الأساس لمبنى إداري في مدينة أغدام
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يضعان حجر الأساس لحي سكني ثالث في مدينة أغدام
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يضعان حجر الأساس لحي سكني ثان في مدينة أغدام
    الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا