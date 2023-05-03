الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٥٤]
شوشا، 3 مايو، (أذرتاج)
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في المؤتمر.
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