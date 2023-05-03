الرئيس إلهام علييف يشارك في المؤتمر الدولي حول "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا

شوشا، 3 مايو، (أذرتاج) انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في المؤتمر.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده