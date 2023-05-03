نادي غابالا لكرة القدم خرج للمباراة الـ500 بدوري الممتاز الأذربيجاني

باكو، 3 مايو، أذرتاج

خرج نادي غابالا لكرة القدم للمباراة الـ500 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين وذلك في تنافسه مع نادي صبائل باكو في الجولة الـ 32.

وتشير الإحصاءات إلى أن غابالا حقق خلال الـ17 موسما الماضية 196 فوزا و136 تعادلا و168 خسارة فيما سجل النادي 611 هدفا ورآ في مرماه 563 هدفا ليجمع النادي في دوري الممتاز 724 نقطة.

وأصبح غابالا هو النادي السابع خرج للمباراة الـ500 واكثر في تاريخ دوري الممتاز الأذربيجاني.

يذكر أن النادي خرج لأول مباراة له في دوري الممتاز في 5 أغسطس عام 2006م باسم "كيلان" آناك حيث تعادل سلبيا أمام جمهوره مع إنتر باكو الذي يواصل فعالياته حاليا باسم شاماخي.