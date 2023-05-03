الرئيس: أكبر أمنية حيدر علييف كانت أن يرى شوشا محررة، لقد حققنا أمنيته

باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

كانت أمنية حيدر علييف الكبرى أن يرى شوشا محررة. لقد حققنا أمنيته. نحن فخورون وسعيدون بذلك. يفتخر بانتصارنا جميع الأذربيجانيين - ليس مواطنو أذربيجان فقط، بل جميع الأذربيجانيين في العالم أيضا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف .

قال رئيس الدولة إن هذا النصر هو انتصار للعدالة والعدالة التاريخية والقانون الدولي.