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    انفجار بقاعدة عسكرية في إيران

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:٠٥‎]
    انفجار بقاعدة عسكرية في إيران

    باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

    وقع انفجار في قاعدة عسكرية للحرس الثوري بالقرب من مدينة دمغان ‏بمحافظة سمنان الإيرانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار وقع أثناء نقل ذخيرة ‏داخل القاعدة.‏

    ادى الانفجار الى اندلاع حريق شديد ومقتل شخصين.

    لا يزال الحادث قيد التحقيق.

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