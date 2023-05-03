انفجار بقاعدة عسكرية في إيران
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٠٥]
باكو، 3 مايو، (أذرتاج)
وقع انفجار في قاعدة عسكرية للحرس الثوري بالقرب من مدينة دمغان بمحافظة سمنان الإيرانية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار وقع أثناء نقل ذخيرة داخل القاعدة.
ادى الانفجار الى اندلاع حريق شديد ومقتل شخصين.
لا يزال الحادث قيد التحقيق.
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