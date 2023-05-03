رئيس البنك المركزي: التضخم المالي السنوي كان 6ر13 في المائة خلال مارس

باكو، 3 مايو، أذرتاج

قال رئيس البنك المركزي طالع كاظموف في مؤتمر صحفي عقده في 3 مايو اليوم إن التضخم المالي السنوي كان 6ر13 في المائة خلال شهر مارس وذلك اقل بنسبة 2 في المائة قياسا إلى الحد الأعلى المسجل في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقيل إن التضخم المالي الفعلي لدى الشركاء الرئيسية للتجارة قد هدأت نسبيا بحكم انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد السياسة النقدية وميول تراجع أسعار البضائع العالمية.