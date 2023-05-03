الرئيس إلهام علييف: تدمير شوشا خلال فترة الاحتلال يدل مرة أخرى على أنها لم تكن مدينة أصلية للأرمن أبدًا

باكو، 3 مايو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف إن شوشا كانت دائماً مدينة أذربيجان إلا خلال فترة الاحتلال مدة تزيد عن 28 عامًا كانت تحت الحكم الأجنبي.

واكد الرئيس علييف على أن مشاركي المؤتمر يتعرفون بعد الفعاليات على مدينة شوشا مفيدا "أنكم بعد لقائنا هذا تتجولون في المدينة وترون بأنفسكم أن شوشا دمرت تماما خلال فترة الاحتلال وذلك يدل مرة أخرى على أن شوشا لم تكن أبدا مدينة أصلية للأرمن.