تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية

باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأرمينية المتجهة إلى بلدان ثالثة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية.

واضاف "لقد اغلقنا المجال الجوي للطائرات الارمينية المتجهة الى بلدان ثالثة. ولا نسمح للطائرات بالدخول إلى بلادنا إلا لضرورة قصوى ولكن طالما استمرت استفزازات أرمينيا ضد تركيا وأذربيجان، فلن نسمح بتحليق الطائرات والطائرات الخاصة".

وبحسب قوله، إذا لم تتوقف أرمينيا عن الاستفزازات، فإن أنقرة ستلجأ إلى إجراءات أخرى ايضا.