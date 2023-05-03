تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:١٧]
باكو، 3 مايو، (أذرتاج)
أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأرمينية المتجهة إلى بلدان ثالثة.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية.
واضاف "لقد اغلقنا المجال الجوي للطائرات الارمينية المتجهة الى بلدان ثالثة. ولا نسمح للطائرات بالدخول إلى بلادنا إلا لضرورة قصوى ولكن طالما استمرت استفزازات أرمينيا ضد تركيا وأذربيجان، فلن نسمح بتحليق الطائرات والطائرات الخاصة".
وبحسب قوله، إذا لم تتوقف أرمينيا عن الاستفزازات، فإن أنقرة ستلجأ إلى إجراءات أخرى ايضا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٠٥]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:١٥]
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:٣٧]
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:١٣]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٢٣]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٣٤]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٣٦]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٢٢]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٠١]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:١٥]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٥٦]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٤٨]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٤٠]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٣]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:١٦]
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:١٧]
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٤٥]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:١٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك