  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:١٧]
    تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية

    باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

    أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأرمينية المتجهة إلى بلدان ثالثة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية.

    واضاف "لقد اغلقنا المجال الجوي للطائرات الارمينية المتجهة الى بلدان ثالثة. ولا نسمح للطائرات بالدخول إلى بلادنا إلا لضرورة قصوى ولكن طالما استمرت استفزازات أرمينيا ضد تركيا وأذربيجان، فلن نسمح بتحليق الطائرات والطائرات الخاصة".

    وبحسب قوله، إذا لم تتوقف أرمينيا عن الاستفزازات، فإن أنقرة ستلجأ إلى إجراءات أخرى ايضا.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:٠٥‎]
    انفجار بقاعدة عسكرية في إيران
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:١٥‎]
     ختام مبهر لاحتفالية الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٣٧]
    الأمن الجورجي يحبط محاولة بيع المواد المشعة بقيمة 2 مليون دولار
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:١٣]
    رجب طيب أردوغان يكشف اسم المقاتلة التركية الوطنية