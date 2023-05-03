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    اقتصاد


    رئيس البنك المركزي يتوقع نموا بنسبة 6 في المائة في القطاع غير النفطي من اقتصاد أذربيجان

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٣٦]
    رئيس البنك المركزي يتوقع نموا بنسبة 6 في المائة في القطاع غير النفطي من اقتصاد أذربيجان

    باكو، 3 مايو، أذرتاج

    قال رئيس البنك المركزي طالع كاظموف في مؤتمر صحفي عقده في 3 مايو اليوم إنه يتوقع نمو بنسبة 6 في المائة في القطاع غير النفطي من اقتصاد أذربيجان هذا العام.

    وأضاف أن البنك المركزي يتوقع نموا استمراريا للاقتصاد.

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