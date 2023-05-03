رئيس البنك المركزي يتوقع نموا بنسبة 6 في المائة في القطاع غير النفطي من اقتصاد أذربيجان

باكو، 3 مايو، أذرتاج

قال رئيس البنك المركزي طالع كاظموف في مؤتمر صحفي عقده في 3 مايو اليوم إنه يتوقع نمو بنسبة 6 في المائة في القطاع غير النفطي من اقتصاد أذربيجان هذا العام.

وأضاف أن البنك المركزي يتوقع نموا استمراريا للاقتصاد.