رئيس البنك المركزي يتوقع نموا بنسبة 6 في المائة في القطاع غير النفطي من اقتصاد أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٣٦]
باكو، 3 مايو، أذرتاج
قال رئيس البنك المركزي طالع كاظموف في مؤتمر صحفي عقده في 3 مايو اليوم إنه يتوقع نمو بنسبة 6 في المائة في القطاع غير النفطي من اقتصاد أذربيجان هذا العام.
وأضاف أن البنك المركزي يتوقع نموا استمراريا للاقتصاد.
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