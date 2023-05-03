رئيس أذربيجان: لا يمكننا أن نغض الطرف عن العمليات الجارية في المنطقة

باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

في هذا المكان، نريد أن نناقش الخطوات العملية من خلال تبادل الأفكار المتعلقة بالتنمية المستقبلية لأذربيجان ويجب أن ننظر أيضا في عمليات التنمية الإقليمية. لأننا لا يمكننا أن نغض الطرف عن العمليات الجارية في المنطقة. على الرغم من حقيقة أنه بعد تحرير قاره باغ لم نعد نواجه أي مخاطر داخل البلد، فنحن لا نعيش في الجزيرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف.

وشدد رئيس الدولة على أن عقد الاجتماع في شوشا له معنى خاص، قائلا إني أعلنت العام الماضي "عام شوشا"، لأنه وافق ذلك العام مع الذكرى الـ270 لإنشاء هذه المدينة من قبل بناه علي خان – حاكم قره باغ".