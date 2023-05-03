رئيس أذربيجان: لم تنتج مجموعة مينسك أية نتيجة خلال 28 عامًا

باكو، 3 مايو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ردا على سؤال مايكل رينولدس من جامعة برينستون الأمريكية في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف إن مجموعة مينسك لم تنتج أية نتيجة خلال مدة 28 عاما وسبب ذلك يرجع إلى أن أرمينيا ما كانت تريد استعادة الأراضي.

واكد الرئيس علييف على أن مجموعة مينسك لم تكن شعبية إلى درجة في أذربيجان خلال فترة الاحتلال مفيدا "إننا على الأرجح لا ينبغي لنا الآن أن نناقش هذه القضية مناقشة عميقة لأنها قد سبقت أن أوقفت فعالياتها وكان السبب الرئيسي لعدم حل النزاع سلميا وما كانت أرمينيا تريد ذلك. "