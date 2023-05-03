الرئيس الأذربيجاني: لن يكون هناك سلام إذا ترفضه أرمينيا

باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

لن يكون هناك سلام إذا ترفضه أرمينيا. نعلم من التاريخ أن هناك دولا لم توقع اتفاقية السلام. لن يكون هذا في صالح أرمينيا أو المنطقة. بالطبع لن يكون ذلك في صالح اذربيجان أيضا. لذلك، ما زلنا نأمل أن يتصرفوا بعقلانية وألا يستخدموا التكتيكات التي استخدموها أثناء الاحتلال عندما كانت مجموعة مينسك السابقة نشطة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا بتنظيم جامعة آدا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف.