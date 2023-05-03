الرئيس الأذربيجاني: البيان الثلاثي ليس اتفاقية وقف إطلاق نار ولا معاهدة سلام

باكو، 3 مايو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف إن كثيرا من الناس ما كانوا على علم بما سوف يحدث عند انتهاء حرب قراباغ الثانية لأن البيان الثلاثي ليس باتفاقية وقف إطلاق نار كما أنه ليس بمعاهدة سلام وبذلك كان الذي سيحدث بعدها تحت علامة الاستفهام الكبيرة.

وذكر رئيس الدولة "أننا بذلك تقدمنا بمبادرة واقترحنا برؤية إلى المستقبل من اجل جنوب القوقاز المتكاملة والتعاون الإقليمي وتطبيع العلاقات فلذلك تقدمنا بمبادرة الشروع في محادثات سلام وصمت كل طرف وبعدما انتظرنا فترة معينة تقدمنا من جديد بالمبادئ الخمسة الموافقة تماما مع معايير القانون الدولي ومبادئه وكان على أرمينيا أن ترفضها رسميا أو تقبلها واذا كانت قد رفضت فكان من شأن ذلك أن يدل على انهم ما زالوا متخذين موقفا غير بناء لأن هذه المبادئ لم تكن تحوي أي شيء مضاد للقانون الدولي وأما قبولهم إياها فعلى الأرجح كان ذلك من الصعب عليهم من وجهة نظر النفسانية ومن وجهة نظر الموافقة مع تصرف طبيعي. ثم حصل لنا فاصل طويل من جديد بسبب رغبة أرمينيا عن المشاركة في المباحثات الجادة."