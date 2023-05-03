أذربيجان: 46 حالة إصابة بكورونا في 3 مايو

باكو، 3 مايو، (اذرتاج)

سجلت 46 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و61 حالة تعافي و5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 3 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و460 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و953 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و250 مريض منهم ويستمر علاج 257 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1471 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و593 ألف و644 فحص طبي.