أذربيجان: تطعيم 205 جرعة من لقاح كورونا في 3 مايو

باكو، 3 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 205 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 52 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و120 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 30 شخصا الجرعة الثالثة و3 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و962 ألف و17 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و848 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و22 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و979 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و168 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.