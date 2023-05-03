الرئيس إلهام علييف: لا طائل تحت أية محاولة لإدراج قره باغ الجبلية غير الموجودة في نص معاهدة سلام

باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

أرسلنا لهم (أرمينيا) أربع نسخ من مسودة اتفاقية السلام، أربع نسخ جديدة. أبلغوا ملاحظاتهم. لقد كنا ننتظر آخر تصريح لهم منذ أكثر من أربعين يوما. لقد تلقينا هذا التعليق قبل أسبوع فقط. وكان هذا قبل الاجتماع في واشنطن، لأنهم أدركوا أن الاجتماع في واشنطن هو بلا جدوى.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا بتنظيم جامعة آدا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف.

وشدد رئيس الدولة على أن تصريحات أرمينيا تحتوي على مطالبات إقليمية ضد أذربيجان، قائلا: "ما نراه في هذه التعليقات ليس إلا مطالبات إقليمية ضد أذربيجان مرة اخرى. في محادثاتي العديدة مع المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كان من الواضح تماما لأرمينيا والولايات المتحدة أنه يجب أن يكون هناك نهج ثنائي الاتجاه هنا واولهما تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية، وثانيهما، المفاوضات مع الحكومة الأذربيجانية والجماعة الأرمنية لقره باغ. فإن أية محاولة لإدراج قره باغ الجبلية غير الموجودة في نص معاهدة سلام هي محاولة غير مجدية".