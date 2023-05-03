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    رئيس أذربيجان: توقيع إعلان شوشا كان حدثا تاريخيا

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٢]
    رئيس أذربيجان: توقيع إعلان شوشا كان حدثا تاريخيا

    باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

    تم التوقيع على إعلان شوشا هنا، في مدينة شوشا، مما جعل تركيا وأذربيجان حليفتين رسميا. لقد كان حدثا تاريخيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في 3 مايو اليوم في مدينة شوشا بتنظيم جامعة آدا حول موضوع "تشكيل جيوسياسية أوراسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" المخصص للذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم حيدر علييف.

    وأكد رئيس الدولة أن "العلاقات بين أذربيجان وتركيا كانت في الواقع علاقات تحالفية وقد أظهرنا ذلك بشكل خاص في السنوات العشرين الماضية".

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